bin Güney Afrika randından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile ZAR → KWD çevirin

1.000 zar
16,677 kwd

1,000R ZAR = 0,01668ك KWD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01700,0171
Düşük0,01660,0162
Ortalama0,01680,0167
Değişim-0.52%0.59%
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1 ZAR → KWD istatistikleri

ZAR → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0170, en düşük 0,0166 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0168 oldu. ZAR → KWD kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

ZAR → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0171, en düşük 0,0162 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0167 oldu. ZAR → KWD kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kuveyt Dinarı
1 ZAR0,01668 KWD
5 ZAR0,08339 KWD
10 ZAR0,16677 KWD
20 ZAR0,33355 KWD
50 ZAR0,83387 KWD
100 ZAR1,66773 KWD
250 ZAR4,16933 KWD
500 ZAR8,33865 KWD
1000 ZAR16,67730 KWD
2000 ZAR33,35460 KWD
5000 ZAR83,38650 KWD
10000 ZAR166,77300 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Güney Afrika Randı
1 KWD59,96160 ZAR
5 KWD299,80800 ZAR
10 KWD599,61600 ZAR
20 KWD1.199,23200 ZAR
50 KWD2.998,08000 ZAR
100 KWD5.996,16000 ZAR
250 KWD14.990,40000 ZAR
500 KWD29.980,80000 ZAR
1000 KWD59.961,60000 ZAR
2000 KWD119.923,20000 ZAR
5000 KWD299.808,00000 ZAR
10000 KWD599.616,00000 ZAR