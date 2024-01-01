100 Güney Afrika randından Japon yenine

Reel döviz kuru ile ZAR → JPY çevirin

100 zar
801 jpy

1,000R ZAR = 8,014¥ JPY

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → JPY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,92428,9242
Düşük8,01358,0135
Ortalama8,59608,5676
Değişim-9.29%-3.27%
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1 ZAR → JPY istatistikleri

ZAR → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,9242, en düşük 8,0135 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,5960 oldu. ZAR → JPY kurundaki değişiklik -9.29 değerindeydi.

ZAR → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,9242, en düşük 8,0135 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,5676 oldu. ZAR → JPY kurundaki değişiklik -3.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Japon Yeni
1 ZAR8,01354 JPY
5 ZAR40,06770 JPY
10 ZAR80,13540 JPY
20 ZAR160,27080 JPY
50 ZAR400,67700 JPY
100 ZAR801,35400 JPY
250 ZAR2.003,38500 JPY
500 ZAR4.006,77000 JPY
1000 ZAR8.013,54000 JPY
2000 ZAR16.027,08000 JPY
5000 ZAR40.067,70000 JPY
10000 ZAR80.135,40000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Güney Afrika Randı
100 JPY12,47890 ZAR
1000 JPY124,78900 ZAR
1500 JPY187,18350 ZAR
2000 JPY249,57800 ZAR
3000 JPY374,36700 ZAR
5000 JPY623,94500 ZAR
5400 JPY673,86060 ZAR
10000 JPY1.247,89000 ZAR
15000 JPY1.871,83500 ZAR
20000 JPY2.495,78000 ZAR
25000 JPY3.119,72500 ZAR
30000 JPY3.743,67000 ZAR