2.000 Güney Afrika randından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile ZAR → AZN çevirin

2.000 zar
185,86 azn

1,000R ZAR = 0,09293man. AZN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → AZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09460,0947
Düşük0,09220,0896
Ortalama0,09330,0927
Değişim-0.09%1.41%
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1 ZAR → AZN istatistikleri

ZAR → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0946, en düşük 0,0922 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0933 oldu. ZAR → AZN kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

ZAR → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0947, en düşük 0,0896 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0927 oldu. ZAR → AZN kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Azerbaycan Manatı
1 ZAR0,09293 AZN
5 ZAR0,46465 AZN
10 ZAR0,92930 AZN
20 ZAR1,85860 AZN
50 ZAR4,64649 AZN
100 ZAR9,29298 AZN
250 ZAR23,23245 AZN
500 ZAR46,46490 AZN
1000 ZAR92,92980 AZN
2000 ZAR185,85960 AZN
5000 ZAR464,64900 AZN
10000 ZAR929,29800 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Güney Afrika Randı
1 AZN10,76080 ZAR
5 AZN53,80400 ZAR
10 AZN107,60800 ZAR
20 AZN215,21600 ZAR
50 AZN538,04000 ZAR
100 AZN1.076,08000 ZAR
250 AZN2.690,20000 ZAR
500 AZN5.380,40000 ZAR
1000 AZN10.760,80000 ZAR
2000 AZN21.521,60000 ZAR
5000 AZN53.804,00000 ZAR
10000 AZN107.608,00000 ZAR