10 bin Güney Afrika randından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile ZAR → ALL çevirin

10.000 zar
50.202,70 all

1,000R ZAR = 5,020Lek ALL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → ALL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,13205,2220
Düşük5,02004,8624
Ortalama5,07015,0643
Değişim-0.50%-0.56%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → ALL istatistikleri

ZAR → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,1320, en düşük 5,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,0701 oldu. ZAR → ALL kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

ZAR → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,2220, en düşük 4,8624 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,0643 oldu. ZAR → ALL kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Arnavutluk Leki
1 ZAR5,02027 ALL
5 ZAR25,10135 ALL
10 ZAR50,20270 ALL
20 ZAR100,40540 ALL
50 ZAR251,01350 ALL
100 ZAR502,02700 ALL
250 ZAR1.255,06750 ALL
500 ZAR2.510,13500 ALL
1000 ZAR5.020,27000 ALL
2000 ZAR10.040,54000 ALL
5000 ZAR25.101,35000 ALL
10000 ZAR50.202,70000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Güney Afrika Randı
1 ALL0,19919 ZAR
5 ALL0,99597 ZAR
10 ALL1,99193 ZAR
20 ALL3,98386 ZAR
50 ALL9,95965 ZAR
100 ALL19,91930 ZAR
250 ALL49,79825 ZAR
500 ALL99,59650 ZAR
1000 ALL199,19300 ZAR
2000 ALL398,38600 ZAR
5000 ALL995,96500 ZAR
10000 ALL1.991,93000 ZAR