İsviçre frangından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile XPF → QAR çevirin

1.000 xpf
33,19 qar

1,000₣ XPF = 0,03319QR QAR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03340,0334
Düşük0,03280,0327
Ortalama0,03310,0330
Değişim1.12%1.24%
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1 XPF → QAR istatistikleri

XPF → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0334, en düşük 0,0328 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0331 oldu. XPF → QAR kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

XPF → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0334, en düşük 0,0327 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0330 oldu. XPF → QAR kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Katar Riyali
1 XPF0,03319 QAR
5 XPF0,16596 QAR
10 XPF0,33191 QAR
20 XPF0,66383 QAR
50 XPF1,65957 QAR
100 XPF3,31913 QAR
250 XPF8,29783 QAR
500 XPF16,59565 QAR
1000 XPF33,19130 QAR
2000 XPF66,38260 QAR
5000 XPF165,95650 QAR
10000 XPF331,91300 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / CFP Frangı
1 QAR30,12830 XPF
5 QAR150,64150 XPF
10 QAR301,28300 XPF
20 QAR602,56600 XPF
50 QAR1.506,41500 XPF
100 QAR3.012,83000 XPF
250 QAR7.532,07500 XPF
500 QAR15.064,15000 XPF
1000 QAR30.128,30000 XPF
2000 QAR60.256,60000 XPF
5000 QAR150.641,50000 XPF
10000 QAR301.283,00000 XPF