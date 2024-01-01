20 CFA Frangı BCEAO'dan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → TWD çevirin

1,000CFA XOF = 0,05219NT$ TWD

12:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 XOF → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05330,0546
Düşük0,05220,0522
Ortalama0,05270,0535
Değişim-1.73%-3.97%
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1 XOF → TWD istatistikleri

XOF → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0533, en düşük 0,0522 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0527 oldu. XOF → TWD kurundaki değişiklik -1.73 değerindeydi.

XOF → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0546, en düşük 0,0522 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0535 oldu. XOF → TWD kurundaki değişiklik -3.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9881,3391.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94412,6211,6932.180,15
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1260,9561.230,84
1 EUR1,0570,8361,48111,62610,5541,4151.823,03

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Yeni Tayvan Doları
1 XOF0,05219 TWD
5 XOF0,26094 TWD
10 XOF0,52188 TWD
20 XOF1,04375 TWD
50 XOF2,60938 TWD
100 XOF5,21876 TWD
250 XOF13,04690 TWD
500 XOF26,09380 TWD
1000 XOF52,18760 TWD
2000 XOF104,37520 TWD
5000 XOF260,93800 TWD
10000 XOF521,87600 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / CFA Frangı BCEAO
1 TWD19,16160 XOF
5 TWD95,80800 XOF
10 TWD191,61600 XOF
20 TWD383,23200 XOF
50 TWD958,08000 XOF
100 TWD1.916,16000 XOF
250 TWD4.790,40000 XOF
500 TWD9.580,80000 XOF
1000 TWD19.161,60000 XOF
2000 TWD38.323,20000 XOF
5000 TWD95.808,00000 XOF
10000 TWD191.616,00000 XOF