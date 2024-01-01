20 CFA Frangı BCEAO'dan Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile XOF → INR çevirin
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XOF → INR çevrim grafiği
1 XOF = 0,13601 INR
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|1 XOF → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,1402
|0,1430
|Düşük
|0,1356
|0,1356
|Ortalama
|0,1380
|0,1403
|Değişim
|-2.35%
|-4.68%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XOF → INR istatistikleri
XOF → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1402, en düşük 0,1356 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1380 oldu. XOF → INR kurundaki değişiklik -2.35 değerindeydi.
XOF → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1430, en düşük 0,1356 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1403 oldu. XOF → INR kurundaki değişiklik -4.68 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
CFA Frangı BCEAO'dan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / CFA Frangı BCEAO
|1 INR
|7,35244 XOF
|5 INR
|36,76220 XOF
|10 INR
|73,52440 XOF
|20 INR
|147,04880 XOF
|50 INR
|367,62200 XOF
|100 INR
|735,24400 XOF
|250 INR
|1.838,11000 XOF
|300 INR
|2.205,73200 XOF
|500 INR
|3.676,22000 XOF
|600 INR
|4.411,46400 XOF
|1000 INR
|7.352,44000 XOF
|2000 INR
|14.704,88000 XOF
|5000 INR
|36.762,20000 XOF
|10000 INR
|73.524,40000 XOF
|25000 INR
|183.811,00000 XOF
|50000 INR
|367.622,00000 XOF
|100000 INR
|735.244,00000 XOF
|1000000 INR
|7.352.440,00000 XOF
|1000000000 INR
|7.352.440.000,00000 XOF