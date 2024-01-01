bin CFA Frangı BCEAO'dan Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile XOF → HTG çevirin

1,000CFA XOF = 0,2109G HTG

10:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → HTG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HTG
1 XOF → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21840,2245
Düşük0,21030,2103
Ortalama0,21480,2193
Değişim-2.84%-5.67%
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1 XOF → HTG istatistikleri

XOF → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2184, en düşük 0,2103 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2148 oldu. XOF → HTG kurundaki değişiklik -2.84 değerindeydi.

XOF → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2245, en düşük 0,2103 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2193 oldu. XOF → HTG kurundaki değişiklik -5.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9951,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1971,94512,6321,6932.180,32
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1290,9551.230,49
1 EUR1,0560,8361,48111,62510,5571,4151.822,08

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Haiti Gurdusu
1 XOF0,21089 HTG
5 XOF1,05443 HTG
10 XOF2,10886 HTG
20 XOF4,21772 HTG
50 XOF10,54430 HTG
100 XOF21,08860 HTG
250 XOF52,72150 HTG
500 XOF105,44300 HTG
1000 XOF210,88600 HTG
2000 XOF421,77200 HTG
5000 XOF1.054,43000 HTG
10000 XOF2.108,86000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / CFA Frangı BCEAO
1 HTG4,74189 XOF
5 HTG23,70945 XOF
10 HTG47,41890 XOF
20 HTG94,83780 XOF
50 HTG237,09450 XOF
100 HTG474,18900 XOF
250 HTG1.185,47250 XOF
500 HTG2.370,94500 XOF
1000 HTG4.741,89000 XOF
2000 HTG9.483,78000 XOF
5000 HTG23.709,45000 XOF
10000 HTG47.418,90000 XOF