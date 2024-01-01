1 CFA Frangı BCEAO'dan Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile XOF → GMD çevirin

1,000CFA XOF = 0,1132D GMD

10:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → GMD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

GMD
1 XOF → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11800,1195
Düşük0,11240,1124
Ortalama0,11520,1167
Değişim-2.86%-2.71%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → GMD istatistikleri

XOF → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1180, en düşük 0,1124 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1152 oldu. XOF → GMD kurundaki değişiklik -2.86 değerindeydi.

XOF → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1195, en düşük 0,1124 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1167 oldu. XOF → GMD kurundaki değişiklik -2.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9971,341.725,21
1 GBP1,26411,7731,1971,94612,6361,6932.180,58
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9551.230,23
1 EUR1,0560,8351,4811,62510,5521,4141.821,05

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gambiya Dalaşı
1 XOF0,11315 GMD
5 XOF0,56576 GMD
10 XOF1,13152 GMD
20 XOF2,26304 GMD
50 XOF5,65760 GMD
100 XOF11,31520 GMD
250 XOF28,28800 GMD
500 XOF56,57600 GMD
1000 XOF113,15200 GMD
2000 XOF226,30400 GMD
5000 XOF565,76000 GMD
10000 XOF1.131,52000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / CFA Frangı BCEAO
1 GMD8,83765 XOF
5 GMD44,18825 XOF
10 GMD88,37650 XOF
20 GMD176,75300 XOF
50 GMD441,88250 XOF
100 GMD883,76500 XOF
250 GMD2.209,41250 XOF
500 GMD4.418,82500 XOF
1000 GMD8.837,65000 XOF
2000 GMD17.675,30000 XOF
5000 GMD44.188,25000 XOF
10000 GMD88.376,50000 XOF