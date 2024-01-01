20 CFA Frangı BCEAO'dan Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile XOF → CLP çevirin

1,000CFA XOF = 1,564$ CLP

09:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → CLP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CLP
1 XOF → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,59521,5969
Düşük1,55421,5240
Ortalama1,57571,5645
Değişim-0.76%0.39%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → CLP istatistikleri

XOF → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5952, en düşük 1,5542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5757 oldu. XOF → CLP kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

XOF → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5969, en düşük 1,5240 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5645 oldu. XOF → CLP kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - CLP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9491,54210,0071,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1971,94612,6291,6922.171,08
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,130,9551.225,84
1 EUR1,0540,8351,47911,62510,5471,4131.813,26

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Şili Pesosu
1 XOF1,56417 CLP
5 XOF7,82085 CLP
10 XOF15,64170 CLP
20 XOF31,28340 CLP
50 XOF78,20850 CLP
100 XOF156,41700 CLP
250 XOF391,04250 CLP
500 XOF782,08500 CLP
1000 XOF1.564,17000 CLP
2000 XOF3.128,34000 CLP
5000 XOF7.820,85000 CLP
10000 XOF15.641,70000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 CLP0,63932 XOF
5 CLP3,19659 XOF
10 CLP6,39318 XOF
20 CLP12,78636 XOF
50 CLP31,96590 XOF
100 CLP63,93180 XOF
250 CLP159,82950 XOF
500 CLP319,65900 XOF
1000 CLP639,31800 XOF
2000 CLP1.278,63600 XOF
5000 CLP3.196,59000 XOF
10000 CLP6.393,18000 XOF