CFA Frangı BCEAO'dan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile XOF → BTN çevirin

1,000CFA XOF = 0,1357Nu. BTN

09:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 XOF → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14020,1430
Düşük0,13560,1356
Ortalama0,13800,1403
Değişim-2.51%-4.89%
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1 XOF → BTN istatistikleri

XOF → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1402, en düşük 0,1356 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1380 oldu. XOF → BTN kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

XOF → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1430, en düşük 0,1356 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1403 oldu. XOF → BTN kurundaki değişiklik -4.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,5410,0111,341.720,28
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6411,6922.172,11
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1370,9561.226,36
1 EUR1,0540,8351,47911,62410,5561,4131.813,95

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bhutan Ngultrumu
1 XOF0,13570 BTN
5 XOF0,67852 BTN
10 XOF1,35703 BTN
20 XOF2,71406 BTN
50 XOF6,78515 BTN
100 XOF13,57030 BTN
250 XOF33,92575 BTN
500 XOF67,85150 BTN
1000 XOF135,70300 BTN
2000 XOF271,40600 BTN
5000 XOF678,51500 BTN
10000 XOF1.357,03000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / CFA Frangı BCEAO
1 BTN7,36904 XOF
5 BTN36,84520 XOF
10 BTN73,69040 XOF
20 BTN147,38080 XOF
50 BTN368,45200 XOF
100 BTN736,90400 XOF
250 BTN1.842,26000 XOF
500 BTN3.684,52000 XOF
1000 BTN7.369,04000 XOF
2000 BTN14.738,08000 XOF
5000 BTN36.845,20000 XOF
10000 BTN73.690,40000 XOF