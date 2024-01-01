50 CFA Frangı BCEAO'dan Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile XOF → BHD çevirin

1,000CFA XOF = 0,0006054.د.ب BHD

09:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BHD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BHD
1 XOF → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim-3.09%-5.53%
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1 XOF → BHD istatistikleri

XOF → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. XOF → BHD kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

XOF → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. XOF → BHD kurundaki değişiklik -5.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9491,54110,0171,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1981,94512,6441,6932.171,42
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1390,9561.225,93
1 EUR1,0530,8351,47811,62410,5531,4131.812,23

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bahreyn Dinarı
1 XOF0,00061 BHD
5 XOF0,00303 BHD
10 XOF0,00605 BHD
20 XOF0,01211 BHD
50 XOF0,03027 BHD
100 XOF0,06054 BHD
250 XOF0,15135 BHD
500 XOF0,30270 BHD
1000 XOF0,60541 BHD
2000 XOF1,21081 BHD
5000 XOF3,02703 BHD
10000 XOF6,05406 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 BHD1.651,78000 XOF
5 BHD8.258,90000 XOF
10 BHD16.517,80000 XOF
20 BHD33.035,60000 XOF
50 BHD82.589,00000 XOF
100 BHD165.178,00000 XOF
250 BHD412.945,00000 XOF
500 BHD825.890,00000 XOF
1000 BHD1.651.780,00000 XOF
2000 BHD3.303.560,00000 XOF
5000 BHD8.258.900,00000 XOF
10000 BHD16.517.800,00000 XOF