CFA Frangı BCEAO'dan Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile XOF → ANG çevirin

1,000CFA XOF = 0,002885ƒ ANG

09:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → ANG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ANG
1 XOF → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00300,0031
Düşük0,00290,0029
Ortalama0,00290,0030
Değişim-2.71%-5.21%
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1 XOF → ANG istatistikleri

XOF → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0029 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0029 oldu. XOF → ANG kurundaki değişiklik -2.71 değerindeydi.

XOF → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0031, en düşük 0,0029 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0030 oldu. XOF → ANG kurundaki değişiklik -5.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - ANG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,791,4020,9461,5389,9961,3391.720,28
1 GBP1,26611,7751,1971,94712,6541,6952.177,62
1 CAD0,7130,56310,6751,0977,130,9551.226,97
1 EUR1,0570,8351,48311,62610,571,4161.819,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Hollanda Antilleri Parası
1 XOF0,00289 ANG
5 XOF0,01443 ANG
10 XOF0,02885 ANG
20 XOF0,05771 ANG
50 XOF0,14427 ANG
100 XOF0,28854 ANG
250 XOF0,72135 ANG
500 XOF1,44271 ANG
1000 XOF2,88541 ANG
2000 XOF5,77082 ANG
5000 XOF14,42705 ANG
10000 XOF28,85410 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / CFA Frangı BCEAO
1 ANG346,57100 XOF
5 ANG1.732,85500 XOF
10 ANG3.465,71000 XOF
20 ANG6.931,42000 XOF
50 ANG17.328,55000 XOF
100 ANG34.657,10000 XOF
250 ANG86.642,75000 XOF
500 ANG173.285,50000 XOF
1000 ANG346.571,00000 XOF
2000 ANG693.142,00000 XOF
5000 ANG1.732.855,00000 XOF
10000 ANG3.465.710,00000 XOF