10 CFA Frangı BCEAO'dan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile XOF → AMD çevirin

1,000CFA XOF = 0,6274֏ AMD

09:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AMD
1 XOF → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,64520,6615
Düşük0,62200,6220
Ortalama0,63460,6471
Değişim-2.20%-4.67%
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1 XOF → AMD istatistikleri

XOF → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6452, en düşük 0,6220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6346 oldu. XOF → AMD kurundaki değişiklik -2.20 değerindeydi.

XOF → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6615, en düşük 0,6220 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6471 oldu. XOF → AMD kurundaki değişiklik -4.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,791,4020,9461,5389,9961,3391.720,28
1 GBP1,26611,7751,1971,94712,6521,6952.177,36
1 CAD0,7130,56310,6751,0977,1290,9551.226,89
1 EUR1,0570,8351,48311,62610,571,4161.818,94

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Ermeni Dramı
1 XOF0,62737 AMD
5 XOF3,13686 AMD
10 XOF6,27372 AMD
20 XOF12,54744 AMD
50 XOF31,36860 AMD
100 XOF62,73720 AMD
250 XOF156,84300 AMD
500 XOF313,68600 AMD
1000 XOF627,37200 AMD
2000 XOF1.254,74400 AMD
5000 XOF3.136,86000 AMD
10000 XOF6.273,72000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / CFA Frangı BCEAO
1 AMD1,59395 XOF
5 AMD7,96975 XOF
10 AMD15,93950 XOF
20 AMD31,87900 XOF
50 AMD79,69750 XOF
100 AMD159,39500 XOF
250 AMD398,48750 XOF
500 AMD796,97500 XOF
1000 AMD1.593,95000 XOF
2000 AMD3.187,90000 XOF
5000 AMD7.969,75000 XOF
10000 AMD15.939,50000 XOF