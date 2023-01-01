bin Ermeni dramından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile AMD → XOF çevirin

1000 amd
1586 xof

1.00000 AMD = 1.58556 XOF

12:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AMD → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 XOF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.053787.63481.420651.648080.9676518.6099
1GBP1.1584111.2206101.5161.645671.909131.1209421.5576
1USD0.9490.819269183.16861.348251.564090.9183517.6615
1INR0.0114110.00985070.012023810.0162110.01880620.0110420.212358

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / CFA Frangı BCEAO
1 AMD1.58556 XOF
5 AMD7.92780 XOF
10 AMD15.85560 XOF
20 AMD31.71120 XOF
50 AMD79.27800 XOF
100 AMD158.55600 XOF
250 AMD396.39000 XOF
500 AMD792.78000 XOF
1000 AMD1585.56000 XOF
2000 AMD3171.12000 XOF
5000 AMD7927.80000 XOF
10000 AMD15855.60000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Ermeni Dramı
1 XOF0.63069 AMD
5 XOF3.15346 AMD
10 XOF6.30691 AMD
20 XOF12.61382 AMD
50 XOF31.53455 AMD
100 XOF63.06910 AMD
250 XOF157.67275 AMD
500 XOF315.34550 AMD
1000 XOF630.69100 AMD
2000 XOF1261.38200 AMD
5000 XOF3153.45500 AMD
10000 XOF6306.91000 AMD