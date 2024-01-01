5 Doğu Karayip dolarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile XCD → PKR çevirin

1,000$ XCD = 102,9₨ PKR

08:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 XCD → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek103,2030103,4630
Düşük102,9440102,7500
Ortalama102,9590103,0653
Değişim0.00%-0.50%
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1 XCD → PKR istatistikleri

XCD → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 103,2030, en düşük 102,9440 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 102,9590 oldu. XCD → PKR kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

XCD → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 103,4630, en düşük 102,7500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 103,0653 oldu. XCD → PKR kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9421,5350,7891,40184,4131,3390,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,7050,0750,053
1 AUD0,65211,6910,5140,91354,9990,8720,615
1 GBP1,26722,7351,94511,775106,9631,6961,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Pakistan Rupisi
1 XCD102,94400 PKR
5 XCD514,72000 PKR
10 XCD1.029,44000 PKR
20 XCD2.058,88000 PKR
50 XCD5.147,20000 PKR
100 XCD10.294,40000 PKR
250 XCD25.736,00000 PKR
500 XCD51.472,00000 PKR
1000 XCD102.944,00000 PKR
2000 XCD205.888,00000 PKR
5000 XCD514.720,00000 PKR
10000 XCD1.029.440,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 PKR0,00971 XCD
5 PKR0,04857 XCD
10 PKR0,09714 XCD
20 PKR0,19428 XCD
50 PKR0,48570 XCD
100 PKR0,97140 XCD
250 PKR2,42850 XCD
500 PKR4,85699 XCD
1000 PKR9,71398 XCD
2000 PKR19,42796 XCD
5000 PKR48,56990 XCD
10000 PKR97,13980 XCD