20 Doğu Karayip dolarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile XCD → BRL çevirin

1,000$ XCD = 2,131R$ BRL

06:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XCD → BRL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BRL
1 XCD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,17422,1742
Düşük2,09762,0094
Ortalama2,12982,0800
Değişim1.57%4.91%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XCD → BRL istatistikleri

XCD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1742, en düşük 2,0976 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1298 oldu. XCD → BRL kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

XCD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1742, en düşük 2,0094 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0800 oldu. XCD → BRL kurundaki değişiklik 4.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,971,5370,791,40384,4061,340,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,6970,0750,053
1 AUD0,65111,69210,5140,91354,9190,8720,615
1 GBP1,26722,761,94711,776106,9051,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Brezilya Reali
1 XCD2,13065 BRL
5 XCD10,65325 BRL
10 XCD21,30650 BRL
20 XCD42,61300 BRL
50 XCD106,53250 BRL
100 XCD213,06500 BRL
250 XCD532,66250 BRL
500 XCD1.065,32500 BRL
1000 XCD2.130,65000 BRL
2000 XCD4.261,30000 BRL
5000 XCD10.653,25000 BRL
10000 XCD21.306,50000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Doğu Karayip Doları
1 BRL0,46934 XCD
5 BRL2,34671 XCD
10 BRL4,69341 XCD
20 BRL9,38682 XCD
50 BRL23,46705 XCD
100 BRL46,93410 XCD
250 BRL117,33525 XCD
500 BRL234,67050 XCD
1000 BRL469,34100 XCD
2000 BRL938,68200 XCD
5000 BRL2.346,70500 XCD
10000 BRL4.693,41000 XCD