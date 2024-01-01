CFA Frangı BEAC'den Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile XAF → KWD çevirin

1.000 xaf
0,505 kwd

1.00000 XAF = 0.00051 KWD

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.076389.33851.451181.653050.94797518.358
1 GBP1.1694211.25865104.4741.697041.933111.1085821.4683
1 USD0.92910.794502183.00521.34831.535860.8807517.0566
1 INR0.01119340.009571710.012047410.01624360.01850320.01061080.205488

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BEAC'den Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

XAF → ZAR

XAF → CAD

XAF → EUR

XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

XAF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kuveyt Dinarı
1 XAF0.00051 KWD
5 XAF0.00253 KWD
10 XAF0.00505 KWD
20 XAF0.01011 KWD
50 XAF0.02527 KWD
100 XAF0.05053 KWD
250 XAF0.12633 KWD
500 XAF0.25267 KWD
1000 XAF0.50534 KWD
2000 XAF1.01068 KWD
5000 XAF2.52669 KWD
10000 XAF5.05338 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 KWD1978.87000 XAF
5 KWD9894.35000 XAF
10 KWD19788.70000 XAF
20 KWD39577.40000 XAF
50 KWD98943.50000 XAF
100 KWD197887.00000 XAF
250 KWD494717.50000 XAF
500 KWD989435.00000 XAF
1000 KWD1978870.00000 XAF
2000 KWD3957740.00000 XAF
5000 KWD9894350.00000 XAF
10000 KWD19788700.00000 XAF