1 Samoa talasından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile WST → ZAR çevirin

1,000WS$ WST = 6,467R ZAR

06:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 WST → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,68666,6866
Düşük6,29576,2957
Ortalama6,50636,5134
Değişim0.47%-1.38%
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1 WST → ZAR istatistikleri

WST → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,6866, en düşük 6,2957 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,5063 oldu. WST → ZAR kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

WST → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,6866, en düşük 6,2957 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,5134 oldu. WST → ZAR kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53417,9371,4010,78984,4041,338
1 EUR1,0611,62619,0051,4850,83689,431,418
1 AUD0,6520,615111,6910,9130,51455,010,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7060,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Güney Afrika Randı
1 WST6,46726 ZAR
5 WST32,33630 ZAR
10 WST64,67260 ZAR
20 WST129,34520 ZAR
50 WST323,36300 ZAR
100 WST646,72600 ZAR
250 WST1.616,81500 ZAR
500 WST3.233,63000 ZAR
1000 WST6.467,26000 ZAR
2000 WST12.934,52000 ZAR
5000 WST32.336,30000 ZAR
10000 WST64.672,60000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Samoa Talası
1 ZAR0,15463 WST
5 ZAR0,77313 WST
10 ZAR1,54625 WST
20 ZAR3,09250 WST
50 ZAR7,73125 WST
100 ZAR15,46250 WST
250 ZAR38,65625 WST
500 ZAR77,31250 WST
1000 ZAR154,62500 WST
2000 ZAR309,25000 WST
5000 ZAR773,12500 WST
10000 ZAR1.546,25000 WST