2.000 Güney Afrika randından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile ZAR → WST çevirin

2.000 zar
301,52 wst

1,000R ZAR = 0,1508WS$ WST

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15140,1517
Düşük0,14730,1431
Ortalama0,14980,1485
Değişim1.29%1.74%
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1 ZAR → WST istatistikleri

ZAR → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1514, en düşük 0,1473 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1498 oldu. ZAR → WST kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

ZAR → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1517, en düşük 0,1431 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1485 oldu. ZAR → WST kurundaki değişiklik 1.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Samoa Talası
1 ZAR0,15076 WST
5 ZAR0,75381 WST
10 ZAR1,50762 WST
20 ZAR3,01524 WST
50 ZAR7,53810 WST
100 ZAR15,07620 WST
250 ZAR37,69050 WST
500 ZAR75,38100 WST
1000 ZAR150,76200 WST
2000 ZAR301,52400 WST
5000 ZAR753,81000 WST
10000 ZAR1.507,62000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Güney Afrika Randı
1 WST6,63299 ZAR
5 WST33,16495 ZAR
10 WST66,32990 ZAR
20 WST132,65980 ZAR
50 WST331,64950 ZAR
100 WST663,29900 ZAR
250 WST1.658,24750 ZAR
500 WST3.316,49500 ZAR
1000 WST6.632,99000 ZAR
2000 WST13.265,98000 ZAR
5000 WST33.164,95000 ZAR
10000 WST66.329,90000 ZAR