10 Samoa talasından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile WST → TTD çevirin

1,000WS$ WST = 2,443TT$ TTD

06:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 WST → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,51402,5243
Düşük2,43562,4356
Ortalama2,48152,4970
Değişim-1.40%-1.66%
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1 WST → TTD istatistikleri

WST → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5140, en düşük 2,4356 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4815 oldu. WST → TTD kurundaki değişiklik -1.40 değerindeydi.

WST → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5243, en düşük 2,4356 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4970 oldu. WST → TTD kurundaki değişiklik -1.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53617,9581,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62619,0171,4840,83689,3821,418
1 AUD0,6510,615111,6950,9130,51454,970,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Trinidad ve Tobago Doları
1 WST2,44294 TTD
5 WST12,21470 TTD
10 WST24,42940 TTD
20 WST48,85880 TTD
50 WST122,14700 TTD
100 WST244,29400 TTD
250 WST610,73500 TTD
500 WST1.221,47000 TTD
1000 WST2.442,94000 TTD
2000 WST4.885,88000 TTD
5000 WST12.214,70000 TTD
10000 WST24.429,40000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Samoa Talası
1 TTD0,40934 WST
5 TTD2,04671 WST
10 TTD4,09342 WST
20 TTD8,18684 WST
50 TTD20,46710 WST
100 TTD40,93420 WST
250 TTD102,33550 WST
500 TTD204,67100 WST
1000 TTD409,34200 WST
2000 TTD818,68400 WST
5000 TTD2.046,71000 WST
10000 TTD4.093,42000 WST