10 bin Samoa talasından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile WST → TOP çevirin

1,000WS$ WST = 0,8531T$ TOP

06:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 WST → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,87290,8729
Düşük0,84300,8430
Ortalama0,85710,8573
Değişim-0.45%0.35%
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1 WST → TOP istatistikleri

WST → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8729, en düşük 0,8430 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8571 oldu. WST → TOP kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

WST → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8729, en düşük 0,8430 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8573 oldu. WST → TOP kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9581,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05911,62619,0171,4840,83589,3811,418
1 AUD0,6510,615111,6970,9130,51454,9770,872
1 ZAR0,0560,0530,08510,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Tonga Pa'angası
1 WST0,85307 TOP
5 WST4,26535 TOP
10 WST8,53070 TOP
20 WST17,06140 TOP
50 WST42,65350 TOP
100 WST85,30700 TOP
250 WST213,26750 TOP
500 WST426,53500 TOP
1000 WST853,07000 TOP
2000 WST1.706,14000 TOP
5000 WST4.265,35000 TOP
10000 WST8.530,70000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Samoa Talası
1 TOP1,17224 WST
5 TOP5,86120 WST
10 TOP11,72240 WST
20 TOP23,44480 WST
50 TOP58,61200 WST
100 TOP117,22400 WST
250 TOP293,06000 WST
500 TOP586,12000 WST
1000 TOP1.172,24000 WST
2000 TOP2.344,48000 WST
5000 TOP5.861,20000 WST
10000 TOP11.722,40000 WST