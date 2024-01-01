10 Samoa talasından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile WST → RWF çevirin

1,000WS$ WST = 492,7R₣ RWF

06:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RWF
1 WST → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek504,0480504,0480
Düşük491,2550487,3790
Ortalama499,1444497,4674
Değişim-0.41%1.09%
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1 WST → RWF istatistikleri

WST → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 504,0480, en düşük 491,2550 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 499,1444 oldu. WST → RWF kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

WST → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 504,0480, en düşük 487,3790 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 497,4674 oldu. WST → RWF kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9581,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05911,62619,011,4840,83589,351,417
1 AUD0,6510,615111,690,9130,51454,9450,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Ruanda Frangı
1 WST492,70200 RWF
5 WST2.463,51000 RWF
10 WST4.927,02000 RWF
20 WST9.854,04000 RWF
50 WST24.635,10000 RWF
100 WST49.270,20000 RWF
250 WST123.175,50000 RWF
500 WST246.351,00000 RWF
1000 WST492.702,00000 RWF
2000 WST985.404,00000 RWF
5000 WST2.463.510,00000 RWF
10000 WST4.927.020,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Samoa Talası
1 RWF0,00203 WST
5 RWF0,01015 WST
10 RWF0,02030 WST
20 RWF0,04059 WST
50 RWF0,10148 WST
100 RWF0,20296 WST
250 RWF0,50741 WST
500 RWF1,01481 WST
1000 RWF2,02962 WST
2000 RWF4,05924 WST
5000 RWF10,14810 WST
10000 RWF20,29620 WST