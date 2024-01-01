20 Samoa talasından Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile WST → MWK çevirin

1,000WS$ WST = 632,5MK MWK

05:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MWK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MWK
1 WST → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek644,0900646,9720
Düşük626,2640626,2640
Ortalama635,9092639,9048
Değişim-0.35%-0.76%
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1 WST → MWK istatistikleri

WST → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 644,0900, en düşük 626,2640 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 635,9092 oldu. WST → MWK kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

WST → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 646,9720, en düşük 626,2640 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 639,9048 oldu. WST → MWK kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MWK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9671,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62819,0211,4840,83689,3571,418
1 AUD0,650,614111,6860,9120,51354,8980,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Malavi Kvaçası
1 WST632,52200 MWK
5 WST3.162,61000 MWK
10 WST6.325,22000 MWK
20 WST12.650,44000 MWK
50 WST31.626,10000 MWK
100 WST63.252,20000 MWK
250 WST158.130,50000 MWK
500 WST316.261,00000 MWK
1000 WST632.522,00000 MWK
2000 WST1.265.044,00000 MWK
5000 WST3.162.610,00000 MWK
10000 WST6.325.220,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Samoa Talası
1 MWK0,00158 WST
5 MWK0,00790 WST
10 MWK0,01581 WST
20 MWK0,03162 WST
50 MWK0,07905 WST
100 MWK0,15810 WST
250 MWK0,39524 WST
500 MWK0,79049 WST
1000 MWK1,58097 WST
2000 MWK3,16194 WST
5000 MWK7,90485 WST
10000 MWK15,80970 WST