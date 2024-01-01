1 Samoa talasından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile WST → MNT çevirin

1,000WS$ WST = 1.247₮ MNT

05:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MNT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MNT
1 WST → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.261,06001.262,4400
Düşük1.228,56001.228,5600
Ortalama1.248,34701.251,1341
Değişim0.48%0.42%
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1 WST → MNT istatistikleri

WST → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.261,0600, en düşük 1.228,5600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.248,3470 oldu. WST → MNT kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

WST → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.262,4400, en düşük 1.228,5600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.251,1341 oldu. WST → MNT kurundaki değişiklik 0.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9691,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05811,62719,0161,4840,83589,3291,417
1 AUD0,650,615111,6880,9120,51354,9030,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Moğol Tugriki
1 WST1.246,96000 MNT
5 WST6.234,80000 MNT
10 WST12.469,60000 MNT
20 WST24.939,20000 MNT
50 WST62.348,00000 MNT
100 WST124.696,00000 MNT
250 WST311.740,00000 MNT
500 WST623.480,00000 MNT
1000 WST1.246.960,00000 MNT
2000 WST2.493.920,00000 MNT
5000 WST6.234.800,00000 MNT
10000 WST12.469.600,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Samoa Talası
1 MNT0,00080 WST
5 MNT0,00401 WST
10 MNT0,00802 WST
20 MNT0,01604 WST
50 MNT0,04010 WST
100 MNT0,08019 WST
250 MNT0,20049 WST
500 MNT0,40097 WST
1000 MNT0,80195 WST
2000 MNT1,60390 WST
5000 MNT4,00974 WST
10000 MNT8,01948 WST