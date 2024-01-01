10 bin Samoa talasından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile WST → IMP çevirin

1,000WS$ WST = 0,2882£ IMP

04:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → IMP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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IMP
1 WST → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29130,2913
Düşük0,27990,2768
Ortalama0,28460,2822
Değişim2.82%2.65%
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1 WST → IMP istatistikleri

WST → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2913, en düşük 0,2799 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2846 oldu. WST → IMP kurundaki değişiklik 2.82 değerindeydi.

WST → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2913, en düşük 0,2768 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2822 oldu. WST → IMP kurundaki değişiklik 2.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - IMP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53617,9491,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0061,4850,83589,3811,418
1 AUD0,6510,615111,6840,9130,51454,9460,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7030,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Man Adası poundu
1 WST0,28815 IMP
5 WST1,44077 IMP
10 WST2,88154 IMP
20 WST5,76308 IMP
50 WST14,40770 IMP
100 WST28,81540 IMP
250 WST72,03850 IMP
500 WST144,07700 IMP
1000 WST288,15400 IMP
2000 WST576,30800 IMP
5000 WST1.440,77000 IMP
10000 WST2.881,54000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Samoa Talası
1 IMP3,47036 WST
5 IMP17,35180 WST
10 IMP34,70360 WST
20 IMP69,40720 WST
50 IMP173,51800 WST
100 IMP347,03600 WST
250 IMP867,59000 WST
500 IMP1.735,18000 WST
1000 IMP3.470,36000 WST
2000 IMP6.940,72000 WST
5000 IMP17.351,80000 WST
10000 IMP34.703,60000 WST