Vanuatu vatusundan Surinam dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Vanuatu vatusundan Surinam dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vanuatu vatusundan (VUV) Surinam dolarına (SRD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VUV - SRD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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VUV → SRD çevrim grafiği
1 VUV = 0,29055 SRD
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Vanuatu vatusu → Surinam doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Vanuatu vatusu Surinam dolarına döviz kuru şu anda 0,291, dünden bu yana %0.721 değerinde değişti. Vanuatu vatusu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.511 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Vanuatu vatusu Surinam dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,293 (18-11-2024) ile en düşük değeri 0,284 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.335 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Vanuatu vatusundan Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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