Vanuatu vatusundan Maldivler rufiyaasına Geçmiş Döviz Kurları
Vanuatu vatusundan Maldivler rufiyaasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vanuatu vatusundan (VUV) Maldivler rufiyaasına (MVR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VUV - MVR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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VUV → MVR çevrim grafiği
1 VUV = 0,12606 MVR
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Vanuatu vatusu → Maldivler rufiyaası döviz kuru geçmişi
Bugünün Vanuatu vatusu Maldivler rufiyaasına döviz kuru şu anda 0,126, dünden bu yana %1.745 değerinde değişti. Vanuatu vatusu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.495 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Vanuatu vatusu Maldivler rufiyaasına döviz kuru en yüksek değeri 0,127 (18-11-2024) ile en düşük değeri 0,124 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %2.445 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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