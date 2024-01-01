Ukrayna grivnasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile UAH → JEP çevirin

1.000 uah
21,06 jep

1.00000 UAH = 0.02106 JEP

00:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551451.0767589.38531.450651.651580.9478918.3605
1 GBP1.1693911.25925104.5351.696521.931511.1084621.4725
1 USD0.92870.794123183.0141.347251.533860.8802517.0518
1 INR0.01118750.009566140.012046210.01622920.01847710.01060360.205409

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Ukrayna grivnasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Jersey poundu
1 UAH0.02106 JEP
5 UAH0.10532 JEP
10 UAH0.21064 JEP
20 UAH0.42129 JEP
50 UAH1.05322 JEP
100 UAH2.10643 JEP
250 UAH5.26607 JEP
500 UAH10.53215 JEP
1000 UAH21.06430 JEP
2000 UAH42.12860 JEP
5000 UAH105.32150 JEP
10000 UAH210.64300 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Ukrayna Grivnası
1 JEP47.47370 UAH
5 JEP237.36850 UAH
10 JEP474.73700 UAH
20 JEP949.47400 UAH
50 JEP2373.68500 UAH
100 JEP4747.37000 UAH
250 JEP11868.42500 UAH
500 JEP23736.85000 UAH
1000 JEP47473.70000 UAH
2000 JEP94947.40000 UAH
5000 JEP237368.50000 UAH
10000 JEP474737.00000 UAH