Trinidad ve Tobago dolarından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile TTD → VND çevirin

1.000 ttd
3.613.330 vnd

1.00000 TTD = 3613.33000 VND

23:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0774589.43741.450521.651010.94794518.3632
1 GBP1.1696811.26035104.621.696751.931271.1087921.4804
1 USD0.92810.79343183.00841.346251.532330.879817.0432
1 INR0.0111810.009558440.01204710.01621820.018460.01059890.205319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Vietnam Dongu
1 TTD3613.33000 VND
5 TTD18066.65000 VND
10 TTD36133.30000 VND
20 TTD72266.60000 VND
50 TTD180666.50000 VND
100 TTD361333.00000 VND
250 TTD903332.50000 VND
500 TTD1806665.00000 VND
1000 TTD3613330.00000 VND
2000 TTD7226660.00000 VND
5000 TTD18066650.00000 VND
10000 TTD36133300.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Trinidad ve Tobago Doları
1 VND0.00028 TTD
5 VND0.00138 TTD
10 VND0.00277 TTD
20 VND0.00554 TTD
50 VND0.01384 TTD
100 VND0.02768 TTD
250 VND0.06919 TTD
500 VND0.13838 TTD
1000 VND0.27675 TTD
2000 VND0.55351 TTD
5000 VND1.38377 TTD
10000 VND2.76753 TTD