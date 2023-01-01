1 Trinidad ve Tobago dolarından Svaziland lilangenisine
Reel döviz kuru ile TTD → SZL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Trinidad ve Tobago dolarından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Svaziland Lilangenisi
|1 TTD
|2.78804 SZL
|5 TTD
|13.94020 SZL
|10 TTD
|27.88040 SZL
|20 TTD
|55.76080 SZL
|50 TTD
|139.40200 SZL
|100 TTD
|278.80400 SZL
|250 TTD
|697.01000 SZL
|500 TTD
|1394.02000 SZL
|1000 TTD
|2788.04000 SZL
|2000 TTD
|5576.08000 SZL
|5000 TTD
|13940.20000 SZL
|10000 TTD
|27880.40000 SZL