20 Trinidad ve Tobago dolarından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile TTD → PLN çevirin

20 ttd
11,93 pln

1.00000 TTD = 0.59675 PLN

06:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.3483583.03570.79478618.9391.533390.929251.3464
1 CAD0.741647161.58320.58945114.04611.137230.6891670.998554
1 INR0.0120430.016238210.009571620.2280830.01846660.01119080.0162147
1 GBP1.25821.69649104.476123.8291.929311.169171.69404

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Polonya Zlotisi
1 TTD0.59675 PLN
5 TTD2.98374 PLN
10 TTD5.96748 PLN
20 TTD11.93496 PLN
50 TTD29.83740 PLN
100 TTD59.67480 PLN
250 TTD149.18700 PLN
500 TTD298.37400 PLN
1000 TTD596.74800 PLN
2000 TTD1193.49600 PLN
5000 TTD2983.74000 PLN
10000 TTD5967.48000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Trinidad ve Tobago Doları
1 PLN1.67575 TTD
5 PLN8.37875 TTD
10 PLN16.75750 TTD
20 PLN33.51500 TTD
50 PLN83.78750 TTD
100 PLN167.57500 TTD
250 PLN418.93750 TTD
500 PLN837.87500 TTD
1000 PLN1675.75000 TTD
2000 PLN3351.50000 TTD
5000 PLN8378.75000 TTD
10000 PLN16757.50000 TTD