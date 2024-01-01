5 Polonya zlotisinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → TTD çevirin

1,000zł PLN = 1,658TT$ TTD

15:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 PLN → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,71241,7831
Düşük1,64571,6457
Ortalama1,67901,7245
Değişim-3.15%-5.73%
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1 PLN → TTD istatistikleri

PLN → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7124, en düşük 1,6457 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6790 oldu. PLN → TTD kurundaki değişiklik -3.15 değerindeydi.

PLN → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7831, en düşük 1,6457 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7245 oldu. PLN → TTD kurundaki değişiklik -5.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4060,8861.395,4211,05423,94
1 EUR1,05710,83689,1870,9361.474,4711,6825,296
1 GBP1,2631,1961106,6341,1191.762,913,96530,244
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5320,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Trinidad ve Tobago Doları
1 PLN1,65844 TTD
5 PLN8,29220 TTD
10 PLN16,58440 TTD
20 PLN33,16880 TTD
50 PLN82,92200 TTD
100 PLN165,84400 TTD
250 PLN414,61000 TTD
500 PLN829,22000 TTD
1000 PLN1.658,44000 TTD
2000 PLN3.316,88000 TTD
5000 PLN8.292,20000 TTD
10000 PLN16.584,40000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Polonya Zlotisi
1 TTD0,60298 PLN
5 TTD3,01489 PLN
10 TTD6,02977 PLN
20 TTD12,05954 PLN
50 TTD30,14885 PLN
100 TTD60,29770 PLN
250 TTD150,74425 PLN
500 TTD301,48850 PLN
1000 TTD602,97700 PLN
2000 TTD1.205,95400 PLN
5000 TTD3.014,88500 PLN
10000 TTD6.029,77000 PLN