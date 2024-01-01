Trinidad ve Tobago dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile TTD → AED çevirin

1.000 ttd
542,64 aed

1.00000 TTD = 0.54264 AED

23:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.3461583.00770.79339918.9451.531980.9281.34545
1 CAD0.742859161.6630.58938414.07351.138050.6893970.99948
1 INR0.01204710.016217210.009558140.2282320.01845590.01118010.0162087
1 GBP1.26041.69669104.623123.87831.930911.169651.69581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 TTD0.54264 AED
5 TTD2.71319 AED
10 TTD5.42639 AED
20 TTD10.85278 AED
50 TTD27.13195 AED
100 TTD54.26390 AED
250 TTD135.65975 AED
500 TTD271.31950 AED
1000 TTD542.63900 AED
2000 TTD1085.27800 AED
5000 TTD2713.19500 AED
10000 TTD5426.39000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Trinidad ve Tobago Doları
1 AED1.84285 TTD
5 AED9.21425 TTD
10 AED18.42850 TTD
20 AED36.85700 TTD
50 AED92.14250 TTD
100 AED184.28500 TTD
250 AED460.71250 TTD
500 AED921.42500 TTD
1000 AED1842.85000 TTD
2000 AED3685.70000 TTD
5000 AED9214.25000 TTD
10000 AED18428.50000 TTD