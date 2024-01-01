bin Tonga pa'angasından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile TOP → CLP çevirin

1.000 top
407.093 clp

1,000 TOP = 407,1 CLP

21:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0041,4651,6450,97317,692
1 GBP1,1711,246104,1371,7141,9251,13820,7
1 USD0,9390,803183,6071,3761,5450,91416,619
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Şili Pesosu
1 TOP407,09300 CLP
5 TOP2.035,46500 CLP
10 TOP4.070,93000 CLP
20 TOP8.141,86000 CLP
50 TOP20.354,65000 CLP
100 TOP40.709,30000 CLP
250 TOP101.773,25000 CLP
500 TOP203.546,50000 CLP
1000 TOP407.093,00000 CLP
2000 TOP814.186,00000 CLP
5000 TOP2.035.465,00000 CLP
10000 TOP4.070.930,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Tonga Pa'angası
1 CLP0,00246 TOP
5 CLP0,01228 TOP
10 CLP0,02456 TOP
20 CLP0,04913 TOP
50 CLP0,12282 TOP
100 CLP0,24564 TOP
250 CLP0,61411 TOP
500 CLP1,22822 TOP
1000 CLP2,45644 TOP
2000 CLP4,91288 TOP
5000 CLP12,28220 TOP
10000 CLP24,56440 TOP