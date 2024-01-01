Tunus dinarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile TND → CNY çevirin

1.000 tnd
2.296,15 cny

1.00000 TND = 2.29615 CNY

22:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0771589.42611.450651.650550.9479618.3682
1 GBP1.1698211.26015104.6191.697111.930971.1089521.4888
1 USD0.92840.793556183.0211.346751.532330.880117.0526
1 INR0.01118240.00955850.012045110.01622180.01845720.01060090.205401

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Çin Yuanı RMB
1 TND2.29615 CNY
5 TND11.48075 CNY
10 TND22.96150 CNY
20 TND45.92300 CNY
50 TND114.80750 CNY
100 TND229.61500 CNY
250 TND574.03750 CNY
500 TND1148.07500 CNY
1000 TND2296.15000 CNY
2000 TND4592.30000 CNY
5000 TND11480.75000 CNY
10000 TND22961.50000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Tunus Dinarı
1 CNY0.43551 TND
5 CNY2.17756 TND
10 CNY4.35512 TND
20 CNY8.71024 TND
50 CNY21.77560 TND
100 CNY43.55120 TND
250 CNY108.87800 TND
500 CNY217.75600 TND
1000 CNY435.51200 TND
2000 CNY871.02400 TND
5000 CNY2177.56000 TND
10000 CNY4355.12000 TND