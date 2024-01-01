Tayland bahtından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile THB → KZT çevirin

1.000 thb
12.439,80 kzt

1.00000 THB = 12.43980 KZT

22:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552151.0771589.41861.450541.650680.9477118.3737
1 GBP1.169311.2595104.5561.696111.930121.1081521.4842
1 USD0.92840.793966183.01411.346651.532450.8817.0577
1 INR0.01118340.009564230.012046110.01622190.01846010.01060060.20548

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Kazakistan Tengesi
1 THB12.43980 KZT
5 THB62.19900 KZT
10 THB124.39800 KZT
20 THB248.79600 KZT
50 THB621.99000 KZT
100 THB1243.98000 KZT
250 THB3109.95000 KZT
500 THB6219.90000 KZT
1000 THB12439.80000 KZT
2000 THB24879.60000 KZT
5000 THB62199.00000 KZT
10000 THB124398.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Tayland Bahtı
1 KZT0.08039 THB
5 KZT0.40194 THB
10 KZT0.80387 THB
20 KZT1.60774 THB
50 KZT4.01936 THB
100 KZT8.03872 THB
250 KZT20.09680 THB
500 KZT40.19360 THB
1000 KZT80.38720 THB
2000 KZT160.77440 THB
5000 KZT401.93600 THB
10000 KZT803.87200 THB