Tayland bahtından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile THB → KES çevirin

1.000 thb
4.086 kes

1.00000 THB = 4.08628 KES

22:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.92841.346651.532330.79396683.019418.9651.34585
1 EUR1.0771511.450541.650550.8550589.424320.42811.44968
1 CAD0.7425830.68939711.137880.58958661.648814.08310.999406
1 AUD0.65260.6058580.87882410.51814254.178512.37660.878302

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Kenya Şilini
1 THB4.08628 KES
5 THB20.43140 KES
10 THB40.86280 KES
20 THB81.72560 KES
50 THB204.31400 KES
100 THB408.62800 KES
250 THB1021.57000 KES
500 THB2043.14000 KES
1000 THB4086.28000 KES
2000 THB8172.56000 KES
5000 THB20431.40000 KES
10000 THB40862.80000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Tayland Bahtı
1 KES0.24472 THB
5 KES1.22361 THB
10 KES2.44721 THB
20 KES4.89442 THB
50 KES12.23605 THB
100 KES24.47210 THB
250 KES61.18025 THB
500 KES122.36050 THB
1000 KES244.72100 THB
2000 KES489.44200 THB
5000 KES1223.60500 THB
10000 KES2447.21000 THB