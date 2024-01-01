Tayland bahtından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile THB → JEP çevirin

1.000 thb
22,01 jep

1.00000 THB = 0.02201 JEP

22:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552451.077289.43631.450671.650750.9478818.3748
1 GBP1.1692611.25955104.5761.696241.93021.1083121.4853
1 USD0.928350.793934183.02661.34671.532450.8800517.0579
1 INR0.01118110.009562410.012044310.01622010.01845730.01059960.205451

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Jersey poundu
1 THB0.02201 JEP
5 THB0.11006 JEP
10 THB0.22013 JEP
20 THB0.44026 JEP
50 THB1.10064 JEP
100 THB2.20128 JEP
250 THB5.50320 JEP
500 THB11.00640 JEP
1000 THB22.01280 JEP
2000 THB44.02560 JEP
5000 THB110.06400 JEP
10000 THB220.12800 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Tayland Bahtı
1 JEP45.42820 THB
5 JEP227.14100 THB
10 JEP454.28200 THB
20 JEP908.56400 THB
50 JEP2271.41000 THB
100 JEP4542.82000 THB
250 JEP11357.05000 THB
500 JEP22714.10000 THB
1000 JEP45428.20000 THB
2000 JEP90856.40000 THB
5000 JEP227141.00000 THB
10000 JEP454282.00000 THB