Tayland bahtından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile THB → ETB çevirin

1.000 thb
1.569,53 etb

1.00000 THB = 1.56953 ETB

22:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.92841.346651.532450.79393483.030518.96751.3458
1 EUR1.077111.450481.65060.85504589.432220.42991.44956
1 CAD0.7425830.68942911.137970.58956361.657114.0850.999369
1 AUD0.652550.605840.87875610.51808254.181612.37720.878202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Etiyopya Birri
1 THB1.56953 ETB
5 THB7.84765 ETB
10 THB15.69530 ETB
20 THB31.39060 ETB
50 THB78.47650 ETB
100 THB156.95300 ETB
250 THB392.38250 ETB
500 THB784.76500 ETB
1000 THB1569.53000 ETB
2000 THB3139.06000 ETB
5000 THB7847.65000 ETB
10000 THB15695.30000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Tayland Bahtı
1 ETB0.63713 THB
5 ETB3.18566 THB
10 ETB6.37133 THB
20 ETB12.74266 THB
50 ETB31.85665 THB
100 ETB63.71330 THB
250 ETB159.28325 THB
500 ETB318.56650 THB
1000 ETB637.13300 THB
2000 ETB1274.26600 THB
5000 ETB3185.66500 THB
10000 ETB6371.33000 THB