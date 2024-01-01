El Salvador kolonundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile SVC → MAD çevirin

1.000 svc
1.149,21 mad

1.00000 SVC = 1.14921 MAD

21:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURUSDINRAUDGBPSGDZARNZD
1 EUR11.0771589.39151.65080.8550151.4494120.40341.76365
1 USD0.9284182.98891.532570.7938081.345618.9421.63733
1 INR0.01118670.012049810.01846710.009565230.01621420.2282470.0197295
1 AUD0.6057650.652554.150310.517960.87800412.35971.06836

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El Salvador kolonundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

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SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Fas Dirhemi
1 SVC1.14921 MAD
5 SVC5.74605 MAD
10 SVC11.49210 MAD
20 SVC22.98420 MAD
50 SVC57.46050 MAD
100 SVC114.92100 MAD
250 SVC287.30250 MAD
500 SVC574.60500 MAD
1000 SVC1149.21000 MAD
2000 SVC2298.42000 MAD
5000 SVC5746.05000 MAD
10000 SVC11492.10000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / El Salvador Kolonu
1 MAD0.87016 SVC
5 MAD4.35081 SVC
10 MAD8.70162 SVC
20 MAD17.40324 SVC
50 MAD43.50810 SVC
100 MAD87.01620 SVC
250 MAD217.54050 SVC
500 MAD435.08100 SVC
1000 MAD870.16200 SVC
2000 MAD1740.32400 SVC
5000 MAD4350.81000 SVC
10000 MAD8701.62000 SVC