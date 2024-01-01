Saint Helena poundundan Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile SHP → MWK çevirin

1.000 shp
2.111.980 mwk

1.00000 SHP = 2111.98000 MWK

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550551.077189.40171.450691.651360.9478118.3661
1 GBP1.1695211.2597104.5581.696631.931311.1084821.4796
1 USD0.928450.79384183.00221.346851.533150.8799517.0514
1 INR0.01118550.009564080.012047910.01622670.01847130.01060150.205433

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Saint Helena poundundan Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Malavi Kvaçası
1 SHP2111.98000 MWK
5 SHP10559.90000 MWK
10 SHP21119.80000 MWK
20 SHP42239.60000 MWK
50 SHP105599.00000 MWK
100 SHP211198.00000 MWK
250 SHP527995.00000 MWK
500 SHP1055990.00000 MWK
1000 SHP2111980.00000 MWK
2000 SHP4223960.00000 MWK
5000 SHP10559900.00000 MWK
10000 SHP21119800.00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Saint Helena Poundu
1 MWK0.00047 SHP
5 MWK0.00237 SHP
10 MWK0.00473 SHP
20 MWK0.00947 SHP
50 MWK0.02367 SHP
100 MWK0.04735 SHP
250 MWK0.11837 SHP
500 MWK0.23675 SHP
1000 MWK0.47349 SHP
2000 MWK0.94698 SHP
5000 MWK2.36745 SHP
10000 MWK4.73490 SHP