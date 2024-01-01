Saint Helena poundundan Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile SHP → KYD çevirin

1.000 shp
1.032,91 kyd

1.00000 SHP = 1.03291 KYD

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.928451.533151.3455518.9521.346851.6376
1 GBP1.2596511.169551.931241.6949223.87291.696562.0628
1 EUR1.077050.8550311.651281.4492220.41231.450621.76378
1 AUD0.652250.5178030.60558910.87763512.36140.8784831.06812

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Saint Helena poundundan Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

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SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Cayman Adaları Doları
1 SHP1.03291 KYD
5 SHP5.16455 KYD
10 SHP10.32910 KYD
20 SHP20.65820 KYD
50 SHP51.64550 KYD
100 SHP103.29100 KYD
250 SHP258.22750 KYD
500 SHP516.45500 KYD
1000 SHP1032.91000 KYD
2000 SHP2065.82000 KYD
5000 SHP5164.55000 KYD
10000 SHP10329.10000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Saint Helena Poundu
1 KYD0.96814 SHP
5 KYD4.84068 SHP
10 KYD9.68136 SHP
20 KYD19.36272 SHP
50 KYD48.40680 SHP
100 KYD96.81360 SHP
250 KYD242.03400 SHP
500 KYD484.06800 SHP
1000 KYD968.13600 SHP
2000 KYD1936.27200 SHP
5000 KYD4840.68000 SHP
10000 KYD9681.36000 SHP