Saint Helena poundundan Gana sedisine

Reel döviz kuru ile SHP → GHS çevirin

1.000 shp
15.316,10 ghs

1.00000 SHP = 15.31610 GHS

20:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0769589.3941.450711.651380.9477318.3651
1 GBP1.1695111.25955104.5511.696681.931381.1083821.479
1 USD0.928550.793934183.00661.347051.533390.8800517.0529
1 INR0.01118640.009564710.012047210.01622820.01847310.01060220.20544

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Gana Sedisi
1 SHP15.31610 GHS
5 SHP76.58050 GHS
10 SHP153.16100 GHS
20 SHP306.32200 GHS
50 SHP765.80500 GHS
100 SHP1531.61000 GHS
250 SHP3829.02500 GHS
500 SHP7658.05000 GHS
1000 SHP15316.10000 GHS
2000 SHP30632.20000 GHS
5000 SHP76580.50000 GHS
10000 SHP153161.00000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Saint Helena Poundu
1 GHS0.06529 SHP
5 GHS0.32645 SHP
10 GHS0.65291 SHP
20 GHS1.30581 SHP
50 GHS3.26453 SHP
100 GHS6.52907 SHP
250 GHS16.32267 SHP
500 GHS32.64535 SHP
1000 GHS65.29070 SHP
2000 GHS130.58140 SHP
5000 GHS326.45350 SHP
10000 GHS652.90700 SHP