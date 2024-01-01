Saint Helena poundundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile SHP → FJD çevirin

1.000 shp
2.847,73 fjd

1.00000 SHP = 2.84773 FJD

20:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7939340.92851.533391.3455518.95011.347051.6376
1 GBP1.2595511.16951.931381.6947923.86861.696682.06264
1 EUR1.0770.85506511.651461.4491620.40931.450771.76369
1 AUD0.652150.5177640.60552510.877512.35830.8784791.06796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Fiji Doları
1 SHP2.84773 FJD
5 SHP14.23865 FJD
10 SHP28.47730 FJD
20 SHP56.95460 FJD
50 SHP142.38650 FJD
100 SHP284.77300 FJD
250 SHP711.93250 FJD
500 SHP1423.86500 FJD
1000 SHP2847.73000 FJD
2000 SHP5695.46000 FJD
5000 SHP14238.65000 FJD
10000 SHP28477.30000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Saint Helena Poundu
1 FJD0.35116 SHP
5 FJD1.75578 SHP
10 FJD3.51157 SHP
20 FJD7.02314 SHP
50 FJD17.55785 SHP
100 FJD35.11570 SHP
250 FJD87.78925 SHP
500 FJD175.57850 SHP
1000 FJD351.15700 SHP
2000 FJD702.31400 SHP
5000 FJD1755.78500 SHP
10000 FJD3511.57000 SHP