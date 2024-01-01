Saint Helena poundundan Belize dolarına

Reel döviz kuru ile SHP → BZD çevirin

1.000 shp
2.519,10 bzd

1.00000 SHP = 2.51910 BZD

20:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0770589.40161.450841.651540.9476118.3696
1 GBP1.1694711.25955104.551.696681.931381.108221.4823
1 USD0.92850.793934183.0061.347051.533390.8798517.0555
1 INR0.01118550.009564780.012047310.01622830.01847320.01059980.205473

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Belize Doları
1 SHP2.51910 BZD
5 SHP12.59550 BZD
10 SHP25.19100 BZD
20 SHP50.38200 BZD
50 SHP125.95500 BZD
100 SHP251.91000 BZD
250 SHP629.77500 BZD
500 SHP1259.55000 BZD
1000 SHP2519.10000 BZD
2000 SHP5038.20000 BZD
5000 SHP12595.50000 BZD
10000 SHP25191.00000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Saint Helena Poundu
1 BZD0.39697 SHP
5 BZD1.98484 SHP
10 BZD3.96967 SHP
20 BZD7.93934 SHP
50 BZD19.84835 SHP
100 BZD39.69670 SHP
250 BZD99.24175 SHP
500 BZD198.48350 SHP
1000 BZD396.96700 SHP
2000 BZD793.93400 SHP
5000 BZD1984.83500 SHP
10000 BZD3969.67000 SHP