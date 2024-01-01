Saint Helena poundundan Aruba florinine

Reel döviz kuru ile SHP → AWG çevirin

1.000 shp
2.254,77 awg

1.00000 SHP = 2.25477 AWG

20:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.92851.533391.3456518.95321.347151.6376
1 GBP1.2596511.169541.931531.6950523.87441.696942.0628
1 EUR1.0770.85503511.651461.4492720.41261.450881.76369
1 AUD0.652150.5177230.60552510.87756612.36030.8785441.06796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Aruba Florini
1 SHP2.25477 AWG
5 SHP11.27385 AWG
10 SHP22.54770 AWG
20 SHP45.09540 AWG
50 SHP112.73850 AWG
100 SHP225.47700 AWG
250 SHP563.69250 AWG
500 SHP1127.38500 AWG
1000 SHP2254.77000 AWG
2000 SHP4509.54000 AWG
5000 SHP11273.85000 AWG
10000 SHP22547.70000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Saint Helena Poundu
1 AWG0.44350 SHP
5 AWG2.21752 SHP
10 AWG4.43504 SHP
20 AWG8.87008 SHP
50 AWG22.17520 SHP
100 AWG44.35040 SHP
250 AWG110.87600 SHP
500 AWG221.75200 SHP
1000 AWG443.50400 SHP
2000 AWG887.00800 SHP
5000 AWG2217.52000 SHP
10000 AWG4435.04000 SHP