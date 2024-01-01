20 İsveç kronundan Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile SEK → VUV çevirin

20 sek
230 vuv

1,000kr SEK = 11,50VT VUV

17:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → VUV çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,498211,6006
Düşük11,204711,0941
Ortalama11,327011,3441
Değişim0.20%2.36%
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1 SEK → VUV istatistikleri

SEK → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,4982, en düşük 11,2047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,3270 oldu. SEK → VUV kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

SEK → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,6006, en düşük 11,0941 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,3441 oldu. SEK → VUV kurundaki değişiklik 2.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,83910,97283,7941,3873,933
1 EUR1,09110,8537,46211,97191,4281,5144,291
1 GBP1,2791,17318,74914,037107,2021,7755,031
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Vanuatu Vatusu
1 SEK11,49820 VUV
5 SEK57,49100 VUV
10 SEK114,98200 VUV
20 SEK229,96400 VUV
50 SEK574,91000 VUV
100 SEK1.149,82000 VUV
250 SEK2.874,55000 VUV
500 SEK5.749,10000 VUV
1000 SEK11.498,20000 VUV
2000 SEK22.996,40000 VUV
5000 SEK57.491,00000 VUV
10000 SEK114.982,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / İsveç Kronu
1 VUV0,08697 SEK
5 VUV0,43485 SEK
10 VUV0,86971 SEK
20 VUV1,73941 SEK
50 VUV4,34853 SEK
100 VUV8,69705 SEK
250 VUV21,74263 SEK
500 VUV43,48525 SEK
1000 VUV86,97050 SEK
2000 VUV173,94100 SEK
5000 VUV434,85250 SEK
10000 VUV869,70500 SEK