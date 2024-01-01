500 İsveç kronundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile SEK → TND çevirin

500 sek
146,725 tnd

1,000kr SEK = 0,2935DT TND

17:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → TND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29850,3004
Düşük0,28660,2866
Ortalama0,29240,2939
Değişim-1.69%1.31%
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1 SEK → TND istatistikleri

SEK → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2985, en düşük 0,2866 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2924 oldu. SEK → TND kurundaki değişiklik -1.69 değerindeydi.

SEK → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3004, en düşük 0,2866 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2939 oldu. SEK → TND kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,95883,7911,3863,932
1 EUR1,09110,8537,46211,95991,4411,5134,291
1 GBP1,281,17318,75214,026107,2481,7745,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2540,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Tunus Dinarı
1 SEK0,29345 TND
5 SEK1,46725 TND
10 SEK2,93450 TND
20 SEK5,86900 TND
50 SEK14,67250 TND
100 SEK29,34500 TND
250 SEK73,36250 TND
500 SEK146,72500 TND
1000 SEK293,45000 TND
2000 SEK586,90000 TND
5000 SEK1.467,25000 TND
10000 SEK2.934,50000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / İsveç Kronu
1 TND3,40774 SEK
5 TND17,03870 SEK
10 TND34,07740 SEK
20 TND68,15480 SEK
50 TND170,38700 SEK
100 TND340,77400 SEK
250 TND851,93500 SEK
500 TND1.703,87000 SEK
1000 TND3.407,74000 SEK
2000 TND6.815,48000 SEK
5000 TND17.038,70000 SEK
10000 TND34.077,40000 SEK