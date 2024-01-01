500 İsveç kronundan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile SEK → RWF çevirin

500 sek
62.301 rwf

1,000kr SEK = 124,6R₣ RWF

17:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → RWF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek125,3090125,8010
Düşük121,4070118,6460
Ortalama123,5634123,0182
Değişim-0.33%4.07%
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1 SEK → RWF istatistikleri

SEK → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 125,3090, en düşük 121,4070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 123,5634 oldu. SEK → RWF kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

SEK → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 125,8010, en düşük 118,6460 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 123,0182 oldu. SEK → RWF kurundaki değişiklik 4.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,95583,7871,3863,932
1 EUR1,09110,8537,46211,95391,4291,5134,291
1 GBP1,281,17318,75214,02107,2351,7745,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Ruanda Frangı
1 SEK124,60200 RWF
5 SEK623,01000 RWF
10 SEK1.246,02000 RWF
20 SEK2.492,04000 RWF
50 SEK6.230,10000 RWF
100 SEK12.460,20000 RWF
250 SEK31.150,50000 RWF
500 SEK62.301,00000 RWF
1000 SEK124.602,00000 RWF
2000 SEK249.204,00000 RWF
5000 SEK623.010,00000 RWF
10000 SEK1.246.020,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / İsveç Kronu
1 RWF0,00803 SEK
5 RWF0,04013 SEK
10 RWF0,08026 SEK
20 RWF0,16051 SEK
50 RWF0,40128 SEK
100 RWF0,80255 SEK
250 RWF2,00638 SEK
500 RWF4,01276 SEK
1000 RWF8,02552 SEK
2000 RWF16,05104 SEK
5000 RWF40,12760 SEK
10000 RWF80,25520 SEK